Bu balık tek başına 2 bin 100 lira

Sinop’ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 300 TL’den tezgahta yerini alarak 2 bin 100 TL’den satışa sunuldu.

Balıkçı Savaş Özaltun, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, “Böyle büyük levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogramı da 300 TL olunca bu balık tek başına 2 bin 100 TL ediyor” diye konuştu.

Genellikle restoranların talep ettiğini belirten Özaltun, “Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlara paketleyip gönderiyoruz. Bunun gibi büyük balıklar sürekli çıkmadığı için de dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar” diye konuştu.