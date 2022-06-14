BOYMEK faaliyete başladı

Boyabat Belediyesi tarafından vatandaşların yeteneklerini geliştirmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlanması amacıyla Boyabat Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (BOYMEK) eğitime başladı.

Sinop’un Boyabat ilçesi Kasaplar Çarşısında açılan BOYMEK, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, ‘Avrupa Birliği Hibe Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi’ eğitimleriyle ilk projesine başladı. 16 Haziran Perşembe günü sona erecek olan eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Potansiyelini keşfetmek, hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesi BOYMEK’e davet eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “BOYMEK Kasaplar Çarşısı’ndaki merkezinde derslerine başladı. Eğitim, kültür ve sanat düzeyi yüksek, üreten ve kazanan bir toplum için sanat ve meslek eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bunun için de tüm gücümüzle hemşerilerimizin yanında olmaya hayallerini desteklemeye devam etmek istiyoruz. Ben bu bağlamda BOYMEK’in çok başarılı olacağına inanıyorum. Boyabat’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.