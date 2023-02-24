Boyabat’tan depremzedelere 1,4 milyon nakdi yardım

Sinop’un Boyabat ilçesinde, depremzedeler için kaymakamlığın başlattığı yardım kampanyasına 1 milyon 448 bin TL bağış yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Boyabat’ta, depremzedelere bağış kampanyası başlatıldı. İlçe vatandaşları, erzak, giyim ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra kampanya çerçevesinde maddi desteklerin de yoğun olduğu belirtildi.

Boyabat Kaymakamlığı’na vekâlet eden Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, kaymakamlık bünyesinde toplanan bağışın 1 milyon 448 bin 151 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca Boyabat’tan bölgeye 61 insani yardım tırı ve 157 kamu görevlisinin gönderildiği belirtildi.