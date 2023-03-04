Boyabat’ta otomobil orta refüje çarptı: 4 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce refüje, ardından park halindeki araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Boyabat Yemi Mahalle üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet T. hakimiyetindeki 06 DF 8357 otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, devamında park halinde bulunan araca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan O.S.M, Y.D. ve S.E.D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.