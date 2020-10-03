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Boyabat’ta otomobil fabrika alanına uçtu: 1 yaralı

BOYABAT KAZA

SİNOP 03.10.2020, 16:07
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Boyabat’ta otomobil fabrika alanına uçtu: 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.40’ta Boyabat Karacaören mevkisinden Sinop yol ayrımına seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bölgede faaliyet gösteren tuğla fabrikası çalışma sahasına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Hüseyin Ç., Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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