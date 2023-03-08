Boyabat’ta evden su motoru çalan 2 şahıs tutuklandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir köy evine girerek su motoru, jeneratör ve av tüfeği çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat’ta Boyabat’a bağlı Muratlı köyünde bir eve giren 2 şahıs, su motoru, jeneratör ve av tüfeğini çalarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzere jandarma ekipleri hırsızların peşine düştü. Yapılan inceleme ve takip sonucu hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Boyabat Adliyesinde hâkim karşısına çıkartılan 2 şüpheli, tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.