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Boyabat’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BOYABAT YANGIN

SİNOP 26.10.2020, 17:42
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Boyabat’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sinop Boyabat’ta meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Sinop’un Boyabat ilçesi Kurtlu köyü mevkisi ormanlık alanda meydana gelen yangın bölgeye sevk edilen personelin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 10’larca dönüm alan zarar gördü.

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