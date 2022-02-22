Boyabat’ta 10 yıl sonra pancar ekilecek

Yaklaşık 10 yıldır Boyabat’ta ekimi yapılmayan pancar için 2022 yılı teşvik ve iyileştirme çalışmalarının ardından tekrar ekimine başlanması ile ilgili girişimler başladı.

Boyabat’ta tekrar pancar ekimi gerçekleştirilmesi için Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ve Kurusaray köyü Muhtarı Halit Fildan ile birlikte; şeker fabrikası müdürü İrfan Kantürk, sendika başkanı Ali Çufadaroğlu, ziraat müdürü İbrahim Ömer Reisoğlu, işletme müdürü Hasan Ergün, mühendisler Şirin Başoğlu Uyumaz ve Serkan Akyüz ile bölge çavuşları İhsan Apaydın ve Aytaç Çetinkaya; Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’yı ziyaret ederek 2022 yılı pancar üretiminde çiftçilerin alın teri ve emeğini koruyan alım politikaları ve desteklerini konuştular.

Toplantıda ayrıca pancar üretimi için belirtilen teşvik ve yeniliklerin şu şekilde olacağı ifade edildi:

“Pancar ekimi yapan çiftçilerimiz dönüm başına yaklaşık 6-10 ton arası mahsul elde edebilmektedir. 2022/2023 üretim döneminde şeker pancarı fiyatı 875 TL/ton’dur. Üreticilerimizin teslim ettiği her ton pancar için 50 TL yaş pancar posası bedeli ve 25 TL/ton kota tamamlama primi olacak. Üretim ve hasat döneminde 4 nakdi avans olacak. 18 TL/ton olan nakdi avans tutarı yüzde 100 artışla 36 TL/ton ve çiftçilerimize istihkak olarak verilen posa oranı yüzde 20 olacak.”