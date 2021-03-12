Boyabat’a yeni halı saha müjdesi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Boyabat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında; Boyabat’a yapılacak yeni halı saha ile ilgili ihale ve yer teslimi gerçekleştirildi.

Camikebir Mahallesi’nde bulunan 124 ada 25 parsel alan üzerindeki mevcut eski halı sahanın yerine inşa edilecek yeni halı saha; 1269 m2 büyüklüğünde kapalı saha alanı, 220 kişi kapasiteli tribün, 85.12 m2 idari bina ve soyunma odalarından oluşacak. Bir inşaat firması tarafından yapılacak projenin 2021 yılı sonuna doğru Boyabatlı sporseverlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Hedeflerinin sporda da güçlü Boyabat olduğunu belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Hemşehrilerimizi ve özellikle de gençlerimizi spora teşvik etmek için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek yeni halı sahamızın ihalesi ve yer teslimini gerçekleştirdik. Çağdaş spor alanlarını şehrimize kazandırma düşüncesiyle tesisimizi; bu yılsonuna doğru sporseverlerimizle buluşturacağız inşallah. Memleketimiz için çok değerli bu yatırımların mimarı olan Milletvekilimiz Dr.Nazım Maviş’e teşekkür ediyorum. Boyabat’ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.