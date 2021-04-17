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Boyabat Devlet Hastanesi’nden ’tomografi cihazı’ açıklaması

Sinop’un Boyabat ilçesinde geçen günlerde arızalı olması nedeniyle gündem olan tomografi (BT) cihazı ile ilgili 75.Yıl Devlet Hastanesi’nden açıklama geldi.

SİNOP 17.04.2021, 11:44
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Boyabat Devlet Hastanesi’nden ’tomografi cihazı’ açıklaması

Sinop’un Boyabat ilçesinde geçen günlerde arızalı olması nedeniyle gündem olan tomografi (BT) cihazı ile ilgili 75.Yıl Devlet Hastanesi’nden açıklama geldi.

Boyabat Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemiz tomografi cihazında meydana gelen arıza nedeni ile İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız ile gerekli görüşmeler yapılmış, izinler alınmış ve hızlı bir şekilde yeni tomografi cihazı alımı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir."
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