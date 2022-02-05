Sinop Boyabat Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara ara tatil hediyesi olarak hazırlanan “Boyabat Çocuk Tiyatro Festivali” sona erdi.

Çocukların tatil zamanlarını kendilerini geliştirebilecekleri sosyal etkinliklerle geçirmeleri amacıyla 31 Ocak’ta başlayan festival, 4 Şubat Cuma günü sahnelenen “Susam Sokağı” isimli oyun ile bu senelik son buldu. Toplam 5 farklı tiyatro oyununu çocuklarla buluşturan festivalde oyunlar saat 14.00 ve 16.00 olmak üzere günde 2 seans oynandı. Ayrıca belirli günlerde yüz boyama etkinliği de düzenlendi. Boyabat Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında; Mavi Kumpanya Tiyatro ekibi tarafından, Super Mario, Sylvester ve Tweety’nin Maceraları, Baloncu Baba, İhtiyar Kedi Garfi ve Susam Sokağı oyunları 5 gün boyunca minik izleyicilerle buluştu.

Kültürün merkezi Boyabat’ta Çocuk Tiyatro Festivali rüzgarının estiğini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Festivalimizin her günü evlatlarımızın neşesine, gülüşüne ortak olmaya çalıştık. Salonları dolduran minik yüreklerimizin samimiyeti gözlerindeki ışıltıyı gördükçe ne kadar doğru bir iş yapıyoruz diyorsunuz. 5 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan, alkışları ve kahkahalarıyla festivalimizin en büyük rengi olan çocuklarımız ve misafirlerimiz başta olmak üzere; emekleriyle festivali festival yapan Kültür Merkezi Müdürümüz ve çok kıymetli arkadaşlarımız ile Mavi Kumpanya Tiyatro ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Seneye yine birlikteyiz inşallah" dedi.