Boyabat çemberi Türkiye Dokuma Atlasına girdi

Sinop’un Boyabat ilçesine özgü “Boyabat çemberi”, "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Türkiye’nin her bölgesinden yaklaşık 130 ürünün tespit edilip seçildiği "Türkiye Dokuma Atlası" projesi içerisinde Boyabat’ın tescilli değeri Boyabat Çemberi de yerini aldı.

Belirlenen eserler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda "Türkiye’nin Dokuma Atlası Sergisi" ile misafirlerin beğenisine sunuldu. 22 Haziran’da açılışı yapılan ve Boyabat çemberinin de sergilendiği etkinlik 22 Eylül’e kadar devam edecek.