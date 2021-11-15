Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü hizmete açıldı

SİNOP (İHA) – Sinop’un Boyabat Belediyesi’nde Mezarlıklar Müdürlüğü hizmete açıldı.

Boyabat Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kentin çehresini değiştirmeye devam ederken, bir yandan da vatandaşların işlerini kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla atılan adımlardan biri de Mezarlıklar Müdürlüğünün hizmete girmesi oldu. Vatandaşların en zor ve kederli günlerinde acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için sevdiklerinin vefatı sonrası tüm cenaze işlemleri artık Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

Vatandaşların hizmetine sunulan yeni müdürlük hakkında açıklama yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Şehrimizin vizyonuna değer katacak, çehresini değiştirecek birçok projenin yanı sıra, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda yeni ve donanımlı yapısıyla, vatandaşlarımızın tüm cenaze işlemlerini tek merkezden rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlayan Mezarlıklar Müdürlüğümüzü hizmete açtık. Boyabat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan tüm cenazelerin Hacı Ergün Gürbüz Camisi’nden kaldırılacağı da belirtildi.