Boyabat Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri’nin bu haftaki konuğu: Berfin Sıla Kepez

Boyabat Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bu hafta yazar, halk bilimci ve masal anlatıcısı Berfin Sıla Kepez vatandaşlarla buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Boyabat Belediyesi iş birliğiyle, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında; TRT Radyo “Hayatın Sesleri” programı sunucularından, “Cam Tavşan" ve "Bal Gibi” kitaplarının yazarı, halk bilimci, masal anlatıcısı Berfin Sıla Kepez Boyabat’a gelecek.

Berfin Sıla Kepez hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik içeriklerin olacağı etkinlikte vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik 18 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.