Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop’ta cuma günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kastamonu ve Sinop için Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı. Rüzgarın 1 Nisan Cuma günü için güney yönünden saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşacağı, zaman zaman da 60 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşacağı tahmin ediliyor.

Sinop Valiliği ise vatandaşları fırtınadan kaynaklı çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Muhtemel riskler arasında ise buzlanma ve don olayları olduğu bildirildi.