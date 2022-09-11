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Batı Karadeniz haftaya yağışlı başlayacak
Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Batı Karadeniz’in haftaya gök gürültülü sağanak yağışla başlaması bekleniyor.
SİNOP 11.09.2022, 12:17
Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Batı Karadeniz’in haftaya gök gürültülü sağanak yağışla başlaması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre 12 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz’de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop’ta sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına oluşabileceğinden ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
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|3. Tottenham
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|13
|2. Real Madrid
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|12
|3. Villarreal
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|10
|4. Atletico Madrid
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|5. Real Betis
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|6. Osasuna
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