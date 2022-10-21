Başkasının kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı

Sinop’ta arkadaşının kimliğini çalarak bir bankadan 280 bin lira kredi çekmeye çalışan şahıs, görevlilerin dikkati sayesinde engellenerek polise teslim edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerinde özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi misafir olarak gittiği arkadaşının evinden kimliğini çaldı. Bankaya giderek kendisini kimlikteki kişi olarak tanıttı ve 280 bin TL kredi çekmek istediğini söyledi. Banka görevlilerinin şüphelenmesi üzerine şahıs bankada gözaltına alınarak durum 112’ye bildirildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önce kimliğinin çalındığından şüphelenilen vatandaşla görüşülerek bankadaki işlemin kendisi tarafından yapılmadığı öğrenildi. Ardından bankada bekletilen şüpheli şahsın kimlik incelenmesi yapılarak başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Yapmak istediği kredi işlemi gerçekleşmeden önlenen şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.