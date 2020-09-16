Başkan ve ekiplerden gece mesaisi
SİNOP BELEDİYESİ EKİPLERİ OKULLAR CADDESİ VE BATUR CADDESİ'NDE YIKAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ. GECE GEÇ SAATTE YAPILAN TEMİZLİK VE YIKAMA ÇALIŞMALARINI BELEDİYE BAŞKANI BARIŞ AYHAN YERİNDE İNCELEDİ.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “İlk günkü heyecanla, aynı azim ve kararlılıkla daha temiz daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza hizmet her geçen gün enerjimize enerji, gücümüze güç katıyor” dedi.
Sinop Belediyesi ekipleri Okullar Caddesi ve Batur Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Gece geç saatte yapılan temizlik ve yıkama çalışmalarını Belediye Başkanı Barış Ayhan yerinde inceledi.
Başkan Barış Ayhan yaptığı açıklamada, “İlk günkü heyecanla, aynı azim ve kararlılıkla daha temiz daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza hizmet her geçen gün enerjimize enerji, gücümüze güç katıyor. Kentimizi daha temiz bir sabaha uyandırmak için gece-gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışan Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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