Başkan Barış Ayhan, Nisan ayını işaret etti

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, imar planıyla ilgili son aşamaya gelindiğini, Nisan ayında meclise sunulacağını dile getirdi. Aynı zamanda 45 milyon avroya mal olacak kanalizasyon ve içme suyu projesinin de Nisan ayında görüleceğini ifade etti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte uzun bir süredir üzerinde çalışılan imar planlarıyla ilgili hazırlıkların son aşamaya gelindiğini duyurdu. Nisan ayında yapılacak belediye meclisi öncesi meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelerek imar planı tanıtımı yapılacağını belirten Ayhan, “Önümüzdeki süreçte yasal sıkıntılar yaşamadan kenti imar planına kavuşturacağız” dedi.

Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili de projenin Samsun Anıtlar Bölge Kurulu’na teslim edildiğini belirten Ayhan, “Bir an önce kurulun gündemine alarak bu sentez analiz çalışmalarını inceleyip plan müellifine çizim için onay vermesini bekliyoruz. Umuyoruz ki kurul da bizim gösterdiğimiz hassasiyeti gösterir, bir an önce Sinop, Koruma Amaçlı İmar Planına kavuşmuş olur ve artık imar planları Sinop için gündem olmaktan çıkar” dedi.

45 milyon avroluk proje de Nisan’da görülecek

Başkan Ayhan’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı Dünya Bankası hibesiyle 45 milyon avroya mâl olacak, Sinop’un 4 yeni mahallesini ve kent merkezindeki bir mahalleyi kapsayan ‘Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu’ projesinin ihalesinin Nisan ayında görüleceğini dile getiren Başkan Ayhan, “İhalede bizden önce Samsun Çarşamba vardı, ihalesini yaptı. Şimdi Dünya Bankası projelerinde Türkiye’de yapılacak olan projeler içerisinde Sinop birinci sırada. Nisan ayında İller Bankası, bizim adımıza ihaleye çıkmış olacak” diye belirtti.