Başkan Ayhan: "Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız“

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’a 30 yıllık Atatürk tablosu hediye etti.

Başkan Barış Ayhan, “10 Ocak Gazeteciler Günü” dolayısıyla 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarete, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız“ dedi. .

Başkan Ayhan, saat mefhumu gözetmeksizin, 365 gün, gece gündüz demeden vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Cemiyet başkanı Cengiz Demirel Sinop basınına verdiği katkıları ve 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ne nazik ziyareti nedeniyle belediye başkanı Barış Ayhan’a teşekkür ederek 30 yıl önce yaptırılan Atatürk tablosunu hediye etti.

Hediye karşısında çok duygulandığını belirten Başkan Ayhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Ali Karagülle dönemine ait bir hatırayı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki ben de bu görevi tamamladıktan sonra üzerinden 30 yıl geçtikten sonra bile bende böyle övgüyle saygıyla anılmak isterim. Görevimi yaparken ilk düsturum bu olacak."