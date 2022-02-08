banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Başkan Ayhan: “Önümüzdeki süreçte Sinop hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi yaşamayacak”

Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

SİNOP 08.02.2022, 14:12
Başkan Ayhan: “Önümüzdeki süreçte Sinop hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi yaşamayacak”

Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda son aylarda etkisini gösteren kar ve yağmur yağışları baraj doluluğunu yüzde 38,49’a çıkardı. 1 sene öncesine kadar kuraklık tehlikesini yakından hisseden Sinop, yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.

Aylık içme suyunu verilen su miktarı göz önüne alındığında mevcut barajda yüzde 100 seviyesinde su bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 2 yıllık içme suyunun barajda depolandığını gösteriyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimize suyu Erfelek Barajından sağlıyoruz. Erfelek Barajının hemen yanında bir arıtma tesisimiz var. Bu arıtma tesisimiz sayesinde Sinop’ta musluklardan içme suyu kalitesinde kentimize su sağlıyoruz. Biliyorsunuz geçen yazın çok yoğun kuraklıkla geçmesi nedeniyle su rezervelerin de çok ciddi bir azalma olmuştu. Yüzde 20 seviyelerinin altına düşmüştü. Yüzde 17, yüzde 18 seviyelerine düşmüştü. Yine kentimizde bir aydan beri özellikle kar yağışı çok yoğun geçti" dedi.

Kent merkezi bunu çok hissetmemiş olsa bile, kentimizden 50 kilometre mesafedeki kentimize su sağlayan Erfelek Barajı bölgesinde çok ciddi bir kar yağışı olduğunu hatırlatan Başkan Ayhan, "Ve son süreçte de karların erimesiyle birlikte ve yoğun kar yağışı ile birlikte şuan da kentimize su sağlayan Erfelek Barajımızın doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde. Bu da kentimizin bir kaç yıldır su ihtiyacını karşılayacak kapasite demek. Bu barajdan sadece biz değil bizimle birlikte Erfelekli hemşehrilerimiz ve Erfelek-Sinop bölgesindeki köylerimize de su sağlıyoruz. Baraj kapasitesi itibariyle bizim hiçbir şekilde susuzluk çekme ihtimalimiz söz konusu değil. Az önce de ifade ettiğim gibi kentimize birkaç yıl yetecek kadar su kapasitesine sahibiz. Bu anlamda önümüzdeki yaz için Sinoplu hemşehrilerimizin herhangi bir su sıkıntı çekmesi bu durum itibariyle söz konusu olmayacak. Ama tabi Erfelek Barajını kentimize 55 kilometre mesafede olması, oradan cazibeyle hiçbir enerji harcamadan kentimize su sağlayan irsaliye hattımızda zaman zaman heyelanlara bağlı bölgedeki toprak hareketlerine bağlı bazı arızalar meydana geliyor. Bu arızalar sebebiyle geçici olarak kentimizde su sıkıntısı yaşanabiliyor birkaç saatlik. Ekiplerimiz bu konuda çok hassas. Son derece profesyonel. Bir arıza gündeme geldiğinde anında müdahale ediyoruz. Tabi ki bu 55 kilomotrelik hattı her hangi bir yerinde ki arızayı gidermek, belki 1 saat içerisinde hallolabiliyor. Fakat biz bu hatta müdahale etmek için hattın içerindeki suyu boşaltmamız gerekiyor. Hattın içerisindeki suyu boşaltmamız zaman zaman 4 5 saatimizi alabiliyor. Daha sonra arızayı giderdikten sonra tekrar bu boruların dolması 7-(8 saati buluyor. Bunun için 1 saatlik arıza bile Sinop’ta 12 saatlik su kesintisine sebep oluyor. Önümüzdeki süreçte yapacağımız projeyle kentimizdeki su depolarımıza ilave olarak 4 tane daha su deposu inşa edeceğiz. Bu su depolarıyla birlikte artık böyle su kesintileri hiç yaşamayacak kentimiz. 1 saatlik arızayı gidermek için suyu kestiğimizde dahil 12 saatlik su kesintileri yaşanmayacak. Sinop’un su depoları, Sinop’un 24 saatlik suyunu rezerve olarak barındıracak kapasitede olacak. Yani şunu diyebilirim ki bu su depolarını da tamamladıktan sonra yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ihalelerimiz mart sonu nisan başı gibi planlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon euroluk bir proje. Bu projeyle birlikte artık önümüzdeki yüz yıl boyunca Sinop’ta herhangi bir su sıkıntısı, hem baraj, hem barajımızın hemen önündeki Avrupa standartlarındaki arıtma tesisimiz ve yeni yapacağımız su depoları da buna eklendiğinde Sinop’un yüz yıllık su sorunu, daha doğrusu bir sorunuz yok fakat arızadan kaynaklanacak 12 saatlik su kesintileri de artık kentimizde yaşanmayacak. Tekrar söylüyorum. Barajımızın su seviyesi şuan yüzde 100 tam kapasite doludur. Önümüzdeki süreçte hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi kentimiz yaşamayacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11