banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Başkan Ayhan: “Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak”

Kent Meydanı Projesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Kışın biraz sıkıntı yaşayacağız ancak yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop karşı karşıya kalacağız” dedi.

SİNOP 28.12.2021, 15:50
Başkan Ayhan: “Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak”

Kent Meydanı Projesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Kışın biraz sıkıntı yaşayacağız ancak yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop karşı karşıya kalacağız” dedi.

Kent Meydanı Projesi ile ilgili gelişmelerden bahseden Başkan Ayhan, “Sahil bandında çay bahçelerinin olduğu yerden başladı, konservatuar binası yıkıldı. ’Yaza yetişmek adına önce oraları tamamlayalım’ dedik. Orası da mart ayına yetişecek. Çünkü Sinop’ta bir çay bahçesi kültürü var. Vatandaşımız deniz kıyısında çay içmekten, vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Oradaki çay bahçelerinin yine aynı şekilde gene kendi yerlerine, daha modern hizmet verilecek şekilde tesis edeceğiz. Akabinde şehir kulübü binası, aynı fonksiyonla gene görevine devam edecek. Onun hemen üst tarafında Jandarma misafirhanesinin olduğu bölüm, onun da devir işlemleri yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçti. Orada da vatandaşlarımızın vakit geçireceği Millet Kıraathanesi gibi bir kafeterya hizmet verecek. Ben sayın bakan geldiğinde söz vermiştim. Demiştim ki ‘eğer siz bu projeyi gerçekten hayata geçirecekseniz böyle bir şey yapacaksanız biz bu konuda elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Hatta ilk de biz binamızı yıkarız, ilk önce belediyeyi boşaltırız’ demiştik. Sözümüzü tuttuk ve belediye binamızı boşalttık” diye konuştu.

"Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL’lik bir harcamadan kurtulduk"

Başkan Ayhan, 31 Mart seçimleri sırasında sunduğu projeler arasında yer alan Kent Meydanı Projesi için bakanlığın da devreye girmesiyle belediye bütçesinin büyük bir yükten kurtulduğunu ifade etti. Ayhan, “Seçim döneminde bizim de vaat ettiğimiz yaklaşık 60 milyonluk projeyi bakanlık bütçesiyle, belediye bütçesinden bir kuruş sardırmadan gerçekleşmesine katkı sağlamış oluyoruz. Bununla ilgili Ağız Diş Sağlı Binasının yıkıldığı yerde yapılan çarşı ile Sinop’ta bir takım şeyler var. Buna da şöyle bakmak lazım: 30 bin metre karelik bir alana bir proje yapılıyor. Yani hepimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, hepimizin içine sinecek şöyle fevkalade bir şey ortaya çıkmasındansa, artısının eksisini doğru yapmak lazım. Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL’lik bir harcamadan kurtulduk. Tarihi kale surları için Sinop Belediyesi Tarihi Kentler bilim üyesi bir belediyedir. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanlığı binasının kale surlarının önünde olması bile beni çok cidden rahatsız eden bir husustur. Bunların hepsinden kurtulduk. Ancak tabii, kimi vatandaşımız Kent Meydanı Projesi’nde yapılan yerdeki zemin kaplamayı beğenmeyebilir, kimisi rengini beğenmeyebilir. Önemli olan ise bütününe bakmak gerek. Bizim sağlayacağımız faydaya bakmak lazım. Bu alandaki parsellerin bir kısmı milli emlak da olması dışında belediyemize aitte parseller vardı. Biz bu parsellerin geçici tahsisini yaptık. Yani Kent Meydan Projesi içerisinde belediyeye ait olan parsellerin tapusu hala Sinop Belediyesi’nde. Biz bir meclis kararıyla burada Kent Meydanı Projesi’nin hayata geçirilmesi yapılacak bütün iş ve işlemlerin belediyemize bildirilmesi, belediyemizin de görüşü alınması ve proje tamamlandıktan sonra tekrar belediyemize devredilmesi şartıyla diye bir meclis kararı aldık. Bu meclis kararıyla birlikte de meydan projemiz başladı. Evet, bu kış biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü büyük iş makineleri, parklarda büyük çalışmalar olacak. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop’la olacak” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8