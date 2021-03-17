Başkan Ayhan: “Belediyeyi itibarsızlaştırmak için çalışma arkadaşlarım hedef alındı"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sinop Belediyesi’ni itibarsızlaştırmak için benim, çalışma arkadaşlarım hedef alındı” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, bir haber sitesinde çıkan "CHP’li Sinop Belediyesinde akraba atamaları" iddiasına düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Konuyla ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan belediye toplantı salonunda bir basın açıklaması düzenledi. Bu atamaların hiçbirinin kendi başkanlığı döneminde gerçekleşmediğini belirten Başkan Ayhan konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Ben bu tür iddiaları çok ciddiye almam bunlara cevap verme ihtiyacı dahi duymam. İki yıllık belediye başkanlığım içerisinde buna benzer şeyler ile karşılaştık ve bunların hiçbirine cevap vermedin. Ama bugün burada cevap vermek zorundayım çünkü burada beni ve Millet İttifakı’nın belediye başkanını Sinop halkının gözbebeği olan Sinop Belediyesini itibarsızlaştırmak için benim mesai arkadaşlarımın çalışma arkadaşlarım hedef alındı. 3 tane aynı soy ismi ait arkadaşımızın Sinop Belediyesinde görev yaptığı müdürlük yaptığı ve bununla ilgili de liyakat kelimesini ağzından düşürmeyenlerin ‘Sinop Belediyesini akrabalar yönetiyor’ diye bir haber çıktı. Bahse konu olan üç arkadaştan birisi çok kıymetli mesai arkadaşım Sayın Müdürüm İbrahim Sipahi. İbrahim Sipahi Sinop Belediyesinde göreve başladığında ben ilkokul öğrencisiydim. İbrahim Sipahi, Sinop Belediyesi’nde muhasebe müdürü olduğunda ben lise öğrencisiydim. 40 yıla aşkın Sinop Belediyesinde hizmet veren, Sinop halkının bir kuruşunu dahi harcarken bin defa düşünen çok kıymetli çok değerli bürokratımız ve onun kardeşi Turgut Sipahi de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne vekaleten bakmakta. Kendisi de Sinop’un

1 dakika dahi susuz kalmaması için gece-gündüz mücadele eden değerli bir arkadaşımız. İbrahim beyin değerli eşi Özgül Sipahi ise Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü. Bu üç arkadaşımız Barış Ayhan’ı yıpratmak adına bu iftiralara maalesef maruz kalmışlardır. Bu atamaların her biri sanki Barış Ayhan’ın belediye başkanlığı döneminde yapılıyormuş gibi algı ortaya atıldı. Sayın İbrahim Sipahi Sinop Belediyesi’nde muhasebe müdürü olduğunda tarih 1988, Belediye Başkanımız Anavatan Parti’li Aydın Atakan’dır. Kendisi de buradan selamlarımı gönderiyorum. Sinop Belediyesine çok değerli bir muhasebe müdürü kazandırdığı için de çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürümüz Özgül Sipahi hanımefendi ise 2018 yılında Sinop Belediyesi göreve getirilmiş. Kendisini Belediye Başkanımız Sayın Baki Ergül göreve getirmiştir. Kendisine de böyle değerli bir müdürümüzü bünyemizde kazandığı için teşekkür ediyorum. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi de Sinop Belediyesinde 2004 yılında Anavatan AK Parti’li Belediye Başkanı Sayın Zeki Yılmazer tarafından atanmıştır. Yani bahse konu bu 3 bürokratımızın üçünü de farklı dönemlerde farklı belediye başkanları tarafından müdürlük vasfı verilmiş. Bu arkadaşlar tahsilleri gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin B bendindeki şartlara haiz oldukları için dönemin belediye başkanları tarafından müdürlük unvanı verilmiş ve kendileri de bu görevlerini bugüne kadar başarıyla yapmaktadırlar. Kendilerine Sinop halkı adına görevlerinde gösterdikleri titizlik ve çalışkanlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”

“Müdürlükte istihdam edebileceğimiz personelimiz yok”

Sinop Belediyesinde çalışan bürokratın birden başka müdürlüğe baktığı iddialarına da cevap veren Başkan Ayhan, “Bazı arkadaşlarımız birden fazla müdürlüklere bakmaktadır. Bu doğrudur. Bunların birini asaleten, diğerinin vekâleten yapmaktadırlar. Bunun sebebi o müdürlükte istihdam edebileceğimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin B bendindeki nitelikleri haiz personelimiz olmamasındandır. Sinop Belediyesinde 369 personelimiz vardır. Bu 369 personelimizin sadece 68’i devlet memurudur. 19 tane müdürlüğümüz vardır. Bu 19 müdürlüğümüzün tamamında görev yapabilecek 657 sayılı Kanun’daki kriterlere sahip arkadaşımız sadece 12 kişidir. Bu 12 kişi de onun için asaleten müdürlük görevini yürütmektedirler. Diğer gerisi vekaleten yürütmektedirler. Yani Sinop Belediyesinde çalışan 68 devlet memurunun içerisinde Sinop Belediyesinde müdürlük yapabilecek ilgili kanunun ilgili maddesine istinaden müdürlük yapabilecek şu anki müdürlerimiz dışında başka personelimiz yoktur. İtfaiye Müdürümüz Ayhan Özbek beyin aynı zamanda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne vekalet etmesinin sebebi Sinop Belediyesinde ilgili kanunun ilgili maddesine göre müdür yapabileceğimiz başka memurun olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayhan bey müdürlüğünün birini vekalet birini asaleten yürütürken sadece asaleten yürütmüş olduğu müdürlükten dolayı maaş almaktadır. Vekaleten yürütmüş olduğu müdürlük ile ilgili herhangi bir ücret almamıştır. Bunları araştıranlar Sinop Belediyesinden ellerini ayaklarını çeksinler” diye konuştu.