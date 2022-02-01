Barış Karadeniz: “Balıkçımız mağdur”

Sinop’un Demirci Köyü Balıkçı Barınağı’nda geçen hafta meydana gelen heyelan sonrası CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, heyelan bölgesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Sinop’ta son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası, 2016 yılında faaliyete geçirilen Demirci Köyü Balıkçı Barınağı ve çevresindeki sarp arazide heyelan oluşmuştu. Heyelan sebebiyle barınaktaki kulübe ve elektrik hatları hasar görürken, beton zeminde de çatlak ve çökmeler meydana gelmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “1,5 ay önceki yağışlarda oluşan bir heyelan var. Buradaki toprak aşağı doğru kayıyor. Buradaki istinat duvarını aşamayan toprakta şurayı şişirdi. Oraya giriş çıkış yok şuanda. Alt yoldan doğru yapılıyor. Bununla ilgili ben aşağı yukarı 10 gün önce geldim buraya. Tespitlerimizi yaptık. Kamuoyuna da duyurduk. Yetkililere de seslendik. Ama o gün bu gündür buraya gelen sadece gazeteciler var. Hiçbir yetkili yok. Yani buradaki balıkçı barınağın yapıldığı zaman, Türkiye’ye ve Sinop’a yakışan bir balıkçı barınağı olsun dedik. Ama yapıldığı günden beri hiçbir gelişme yok. Buraya bir istinat duvarı yapmışlardı o çöktü. Yenisini yaptılar. Şuan da balıkçılarımız burada mağdur. Kulübelerini kendi imkanlarıyla yukarı taşıdılar. Çünkü buraya gelen balıkçı birazda şehirden uzak olması münasebetiyle ağlarını koyacakları yerleri yok barınacak yerleri yoktu. Kendi imkanlarıyla kulübe yaptılar bu sefer kulübelerin hepsi çöktü aşağıya almak zorunda kaldılar. Yani buradaki balıkçımız mağdur” diye konuştu.