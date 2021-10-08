banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Bakan Soylu’dan Türkeli’deki muhtarlara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop’un Türkeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarına "teşekkür belgesi" gönderdi.

SİNOP 08.10.2021, 18:24
Bakan Soylu’dan Türkeli’deki muhtarlara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop’un Türkeli ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarına "teşekkür belgesi" gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felâketinde yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Türkeli ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür belgesi gönderdi. Muhtarlara belgelerini Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yımaz verdi.

Türkeli Muhtarlar Derneğinin düzenlemiş olduğu istişare toplantısına katılan Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yımaz, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Yılmaz, afet sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen belgenin içeriğinde, "Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek, yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle "Ben de varım!" dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle..." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1