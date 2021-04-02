“Baharda Boyabat” fotoğraf yarışması son başvuru tarihi 6 Mayıs’a uzatıldı

Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen “Baharda Boyabat” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının başvuru süresi bahar havalarının tam anlamıyla görülmemesi üzerine 6 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Teması “Baharda Boyabat” olacak yarışma ile Boyabat’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin estetik değerlerle sanatsal olarak yorumlanması, yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Ayrıca doğal ve turistik değerlerin farkındalığının artırılması ve fotoğrafçılık sanatına teşvik ve destek sağlanması da belirlenen amaçlar arasında bulunuyor.

Hava koşullarının sert geçmesi nedeniyle Boyabat’ın güzelliklerinin fotoğrafını çekme imkânı bulamayan vatandaşlar için yarışma başvuru süresi 6 Mayıs 2021 Perşembe gece saat 12.00’ye kadar uzatıldı.

Mevcut yarışma şartlarının değişmediği yarışma ile ilgili tüm ayrıntılara belediyenin internet adresinden ulaşabiliyor.