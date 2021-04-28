Türkeli ilçesinde aynı gün 2 ayrı köyde ayılar arı kovanlarını parçaladı, binlerce arı telef oldu.

Türkeli ilçesine bağlı Düzler ve Hacı köylerinde bulunan arı kovanları, kış uykusundan uyanan ayıların hedefi oldu.

Hacı köyünde 7, Düzler köyünde ise 1 arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balı yiyen ayılar, binlerce arının telef olmasına neden olurken, parçalanan arı kovanları nedeniyle yaklaşık 10 bin liralık maddi zarar meydana geldi.