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Ayancık’ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Sinop’un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
SİNOP 05.04.2022, 18:06
Sinop’un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.