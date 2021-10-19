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Ayancık’ta laparoskopik ameliyatlara başlandı

Sinop’un Ayancık Devlet Hastanesinde, kapalı cerrahi ameliyatlar yapılmaya başlandı.

SİNOP 19.10.2021, 20:39
Ayancık’ta laparoskopik ameliyatlara başlandı

Sinop’un Ayancık Devlet Hastanesinde, kapalı cerrahi ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Hastaneye yeni alınan teknolojik cerrahi ekipmanlar ile laparoskopik cerrahi ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Çakmak tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarla, laparoskopik cerrahi, yani kapalı ameliyatlarda 1 santimetreden küçük kesilerle ameliyatlar yapılarak, hastanın hem daha az ağrı duyması, hem de daha iyi estetik sonuçlar alarak daha çabuk günlük hayata dönüşü sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, hastanede safra kesesi, karın fıtığı, göbek fıtığı ve kasık fıtığı ameliyatları yapılabileceği bildirildi.

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