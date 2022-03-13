Ayancık’ta karda mahsur kalan vatandaşlara destek

Sinop’un Ayancık ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu yollarının kapalı olmasından dolayı mahsur kalan vatandaşlara belediye ekipleri ulaştı.

Ayancık Belediyesine bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tevfikiye köyü Kıran Harmanı Mahallesi’nde yolların kapalı olmasından dolayı mahsur kalan yaşlı çiftin karla kaplı yollarını açtı.

Gıda ihtiyaçları bulunan yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ayrıca köyde yaşayan kedi ve köpekler için de mama desteğinde bulunuldu.