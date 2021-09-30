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Ayancık’ta arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’taki selin ardından kayıp ihbarında bulunulan 16 kişiden henüz bulunamayan 6 kişi için 50. günde arama çalışmaları devam ediyor.

SİNOP 30.09.2021, 11:30
Ayancık’ta arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’taki selin ardından kayıp ihbarında bulunulan 16 kişiden henüz bulunamayan 6 kişi için 50. günde arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekiplerince selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzası ile çay ve dere yataklarında arama tarama faaliyeti devam ediyor. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ile Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri ise bölgede hava ve denizden arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Tüm çabalara rağmen ekipler, sel felaketinin 50’nci gününde kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı. Çalışmalar devam ediyor.

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