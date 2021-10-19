banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Ayancık’ta anaokulu temeli atacaklar

Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini 23 Ekim’de atacak.

SİNOP 19.10.2021, 11:35
Ayancık’ta anaokulu temeli atacaklar

Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini 23 Ekim’de atacak.

Konu ile ilgili SİNDEF’ten yapılan açıklamada, “Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) 23 Ekim 2021 Cumartesi günü, yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızın geleceği ve onların eğitimine katkı sunmak amacıyla Sinop Afet Bölgesi Ayancık’ta hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini atmaya hazırlanıyor. Afet Bölgemiz Ayancık’ta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak kaybettiğimiz 17 Şehit adına harekete geçen SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran geçtiğimiz günlerde heyecan oluşturan okul projesini açıklamıştı. SİNDEF’in çalışmalarını yürüttüğü okulda velilerin eğitim yuvasına olan ilgi odağını arttırmayı hedeflerken, gelişen teknoloji ile birlikte donanımlı bir eğitim yuvası açmayı planlıyor“ denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2