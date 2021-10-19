Ayancık’ta anaokulu temeli atacaklar

Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini 23 Ekim’de atacak.

Konu ile ilgili SİNDEF’ten yapılan açıklamada, “Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) 23 Ekim 2021 Cumartesi günü, yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızın geleceği ve onların eğitimine katkı sunmak amacıyla Sinop Afet Bölgesi Ayancık’ta hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini atmaya hazırlanıyor. Afet Bölgemiz Ayancık’ta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak kaybettiğimiz 17 Şehit adına harekete geçen SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran geçtiğimiz günlerde heyecan oluşturan okul projesini açıklamıştı. SİNDEF’in çalışmalarını yürüttüğü okulda velilerin eğitim yuvasına olan ilgi odağını arttırmayı hedeflerken, gelişen teknoloji ile birlikte donanımlı bir eğitim yuvası açmayı planlıyor“ denildi.