Ayancık’ta 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü programı

Ayancık ilçesinde, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Salonunda gerçekleştirilen ve Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanvekili Cihan Özkaya ile çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Kaymakam Pendik, programda yaptığı konuşmasında, "Âkif’in Safahat’ına almadığı ve milletimize mâl ettiği İstiklâl Marşı’mızın, milletimizin meclisinde kabulünün 101. yıldönümünü idrak etmenin kıvancını yaşıyoruz. Aradan geçen her bir yılda İstiklal Marşı’mızın her bir dizesinin manasını daha da derinden hissediyoruz. ’Korkma!’ nidasıyla başlayan İstiklâl Marşı’mızdan aldığımız manevî güç yolumuzu aydınlatıyor ve ’Asım’ın nesli’ idealimize siz gençlerimizle günden güne yaklaşıyoruz. Sizlerin iman dolu göğsü vatan ve millet aşkı ile çarptıkça Âkif’in duası üzere Allah bu memlekete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmayacaktır" dedi.

İlçe çapında okul öncesi ve ilkokullar arası İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması ile ortaokullar ve liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili video gösteriminin akabinde, eğitimci yazar Hasan Yiğit tarafından "Milli Marşımızın Yazılış Ruhu ve Süreci" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı İsmail Pendik’in, eğitimci yazar Hasan Yiğit’e çiçek takdiminin ardından program sona erdi.