Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı

Sinop Ayancık’ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayancık-Türkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından Ayancık-Türkeli güzergahının geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve trafik güvenliğinin tehlikeye maruz kalmaması için İkisu mevkisinden itibaren Ayancık-Türkeli yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahlar Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yoludur. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.