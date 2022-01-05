Ayancık Gençlik Merkezi gönüllüleri çocukları mutlu etti

Ayancık Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler yaptıkları etkinliklerle çocukları mutlu etti.

Çocukların yüzünde tebessüm olmak için Yenikonak Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden gençler, çocuklarla yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukluklarını hatırlayan gönüllüler çocuklarla gönüllerince eğlendiler.

Gönüllü gençler, “Yaptığımız etkinlikte çocukları mutlu etmek için yüz boyama, çocuk oyunları, müzik etkinliği ve çeşitli hediyelerle onların yüzlerinde tebessüm olmak harika bir duygu” açıklamasında bulundular.

Etkinlik sonrası gönüllü gençler, sel afetinin yaşandığı Babaçay köyüne giderek, konteynerde kalan büyüklerini de ziyaret eti. Onları yalnız bırakmayıp hal hatırlarını sorarak birlikte vakit geçirdiler. Konteynerde kalan vatandaşlar da ziyaretten memnun olarak gençlerden yine gelmelerini istedi.