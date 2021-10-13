Ayancık eski kereste fabrikası, yıllar sonra orman deposuna dönüştü

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki orman depoları, ilçe girişinde yer alan eski kereste fabrikasının bulunduğu alana taşındı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrasında Ayancık Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan orman depoları kullanılamaz hale gelmiş, yeni bir orman emvali depolama alanı ihtiyacı hasıl olmuştu.

Mülkiyeti özel sektöre ait arazinin depo olarak kullanılabilmesi için şirketin yönetim kurulu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’ya yetki verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Ayancık Orman İşletme Müdürü Hakan Yaslıkaya ile yapılan protokol kapsamında, Ayancık Denizciler Mahallesindeki eski kereste fabrikasının bulunduğu arsa, orman deposu olarak kullanılmaya başlandı.