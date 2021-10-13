banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Ayancık eski kereste fabrikası, yıllar sonra orman deposuna dönüştü

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki orman depoları, ilçe girişinde yer alan eski kereste fabrikasının bulunduğu alana taşındı.

SİNOP 13.10.2021, 10:46
Ayancık eski kereste fabrikası, yıllar sonra orman deposuna dönüştü

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık ilçesindeki orman depoları, ilçe girişinde yer alan eski kereste fabrikasının bulunduğu alana taşındı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrasında Ayancık Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan orman depoları kullanılamaz hale gelmiş, yeni bir orman emvali depolama alanı ihtiyacı hasıl olmuştu.

Mülkiyeti özel sektöre ait arazinin depo olarak kullanılabilmesi için şirketin yönetim kurulu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’ya yetki verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Ayancık Orman İşletme Müdürü Hakan Yaslıkaya ile yapılan protokol kapsamında, Ayancık Denizciler Mahallesindeki eski kereste fabrikasının bulunduğu arsa, orman deposu olarak kullanılmaya başlandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1