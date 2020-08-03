Ay ve Satürn’ü izlemek 2 TL
SİNOP’TA YAŞAYAN EMEKLİ HASAN AKER (55), GEÇMİŞTEN BERİ TUTKUYLA GÖZLEMLEDİĞİ GÖKYÜZÜNÜ İNSANLARIN DA GÖRMESİNİ İSTEDİ VE TELESKOBUNU ALARAK SOKAĞA ÇIKTI. SİNOP AŞIKLAR SAHİLİNE KURDUĞU TELESKOP SİSTEMİ İLE GELENLERE GÖKYÜZÜNE DAİR SEYİR ZEVKİ SUNUYOR.
Sinop’ta yaşayan emekli Hasan Aker (55), geçmişten beri tutkuyla gözlemlediği gökyüzünü insanların da görmesini istedi ve teleskobunu alarak sokağa çıktı. Sinop Aşıklar sahiline kurduğu teleskop sistemi ile gelenlere gökyüzüne dair seyir zevki sunuyor.
Gökyüzüne duyduğu hayranlık ile teleskoplar satın alıp inceleme başlayan Hasan Aker, çocukluğundan beri gökyüzünün bir tutku olduğunu ifade etti. Emekli olduktan sonrada her sene yaz akşamlarında Sinop Aşıklar sahilinde teleskop sistemini kurup insanlara gezegenleri, gökyüzünün güzelliklerini göstermeye çalışıyor. İnsanların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Aker, "Yaz aylarında sezonluk olarak teleskopla uğraşıyorum. Çoluk çocuk büyük küçük genç yaşlı bay bayan herkes gelerek izlemek istiyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Gerektiği yerde anlatıyorum, gökyüzünden bahsediyorum. Gelenlerin bütün gezegenleri görme şansı vardır. Tabii ki geceden geceye konumları değişiyor, o yüzden görülebilen gezegenleri gösterme şansım oluyor. Hangi gezegenleri isterlerse ayarlayıp gösterebilirim. Ücret o kadar da önemli değil. Önemli olan insanların gökyüzüne ilgi duyması merak etmesi" dedi.
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:55
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25