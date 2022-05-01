Atılan sloganlara kızan Türk-İş üyeleri 1 Mayıs kortejinden ayrıldı

Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde atılan bazı sloganlar nedeniyle Türk-İş’e bağlı sendikalar kortejden ayrılarak mitinge katılmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Hamsi Yolu mevkiinde toplanan yüzlerce STK ve sendika üyesi, sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüşe başladı. Yürüyüşte ‘Gezi Parkı davası’ ve ‘nükleer santral karşıtı’ sloganlar atılmaya başlandı. Atılan sloganlara kızan ve bunun İşçi Bayramı ile bir bağlantısının olmadığını belirten Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Sağlık-İş, Belediye-İş ve Tes-İş sendikaları üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, kortejden ayrılıp mitinge katılmadı. Sendika üyeleri, Tuzcular Caddesi üzerinde kendi aralarında konuşmalar yaptı.

Türk-İş Sinop İl Temsilcisi Muhittin Durdu, “1 Mayıs bayramımız amacından farklı yönlere çekilmek istendiği için kortejden çekilmiş bulunmaktayız. Biz ayrı açıklamamızla ayrı yolda devam ediyoruz” dedi.

Yürüyüşe devam eden STK, sendika ve siyasi parti katılımcıları ise Uğur Mumcu Meydanı’ndaki mitinge katıldı.