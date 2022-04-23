banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Atatürk’ün izini taşıyan bina, artık ‘Ataevi’ oldu

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin anısını taşıyan tarihi bina, yeni kurulan 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde ‘Ataevi’ adıyla kitap müzeye çevrildi.

SİNOP 23.04.2022, 15:46
Atatürk’ün izini taşıyan bina, artık ‘Ataevi’ oldu

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin anısını taşıyan tarihi bina, yeni kurulan 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde ‘Ataevi’ adıyla kitap müzeye çevrildi.

Atatürk’ün 15 Eylül 1928 yılında yaptığı Sinop gezisi sırasında, üzerinde yürüdüğü şimdiki adıyla Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın önünde fotoğraf çekildi. Tarihi yapısıyla cadde üzerinde halen yaşatılan bina, kentte yeni kurulan 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı yazar Yılmaz Yavuz tarafından kitap ve müzeye çevrildi. Müze içerisinde Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemini anlatan çok sayıda kitap ve fotoğrafın yanı sıra Yavuz’un imzasını taşıyan Atatürk’e dair kitaplar yer almakta. Özellikle çocukların ve öğrencilerin kullanabileceği kitap müze, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yoğun katılımla açıldı. Açılışa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yalçın Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan dernek başkanı Yılmaz Yavuz, “Ataevi hepimizin, özellikle de çocuklarımızın evidir. 23 Nisan gibi özel bir tarihte açılışını yapmayı istedik. Bu tarihi binayı da, Atamızın izlerini taşıdığı için özellikle belirledik. Aynı zamanda burada yeni kurduğumuz 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneğimizin de temsilciliğini yapacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sinop ADD Başkanı Yalçın Oğuz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Atatürk’ün anısını taşıyan bir binada, Atatürk’e dair izleri canlandırmak adına bir kitap müze kurma düşüncesinden dolayı dernek başkanı Yavuz’a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılış sonrasında yazar Yılmaz Yavuz, bina içerisini ziyaret eden protokole müzenin barındırdıkları içerikler ve ileride uygulamayı düşündükleri gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Aynı zamanda dernek karşısında da 1957 model nostalji bir otomobil dernek bünyesinde sergileniyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık