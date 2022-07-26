Atatürk’ün Anadolu gezisinde kullandığı sembolik araç Sinop’ta

Atatürk’ün Samsun’dan Anadolu’ya giderken içinde olduğu sembolik araç Sinop’u gezdi, içinde Atatürk ve iki arkadaşının olduğunu görenler cep telefonuna sarıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan Anadolu’ya giderken kullandığı ‘efsane araç’ 26-28 Temmuz tarihlerinde sergilenmek üzere Sinop’a geldi. Heyamola mevkisinde sahil kenarındaki tesiste sergilenecek olan araç zabıta ve polis eşliğinde şehirde tur attı. Aracın içinde Atatürk ve biri rütbeli iki arkadaşının heykelini görenler şaşkın bakışlarla cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Sergi ve otomobil hakkında bilgi veren Nevzat Hakan Tonyalıoğlu, “Samsun’dan geliyoruz, otelimizin önünde zaten sergileniyordu bu araç. Sinop’un da görmesini istedik, Heyamola bölgesinde deniz kenarında çiftliğimizde sergilemek istedik. 26-27-28 Temmuz tarihlerinde görmek isteyenler için sergimiz açık. Girişte Sinop Belediyesi zabıta ekipleri ve polis eşliğinde kent merkezinde tur yaptık. İlgi güzeldi görenler aracın fotoğrafını çektiler” diye konuştu.