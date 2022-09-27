Ataevi Kitap Müzesi’nde 10 bin kitap hedefi

Sinop’taki Ataevi Kitap Müzesi’nde 5 bin olan kitap sayısının 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Atatürk’ün 15 Eylül 1928 yılında yaptığı Sinop gezisi sırasında üzerinde yürüdüğü, şimdiki adıyla Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın önünde çekilen fotoğraf karesindeki 3 katlı tarihi bina, Sinop 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde Ataevi Kitap Müzesi olarak hizmete açıldı. Müzede, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemini anlatan çok sayıda kitap ve fotoğrafın yanı sıra derneğin başkanı Yılmaz Yavuz’un imzasını taşıyan Atatürk’e dair kitaplar da yer alıyor.

Ataevi Kitap Müze kurucusu yazar Yılmaz Yavuz, Türkiye’deki diğer örneklerinden farklı olarak hizmet verdiklerini söyledi. Yavuz, “Öncelikli hedefimiz 3-6 yaş grubu çocuklarımızı kendi kitaplarımla grafik ve çizgilerle boyamasıyla başladık. Bu kitaplar boyama metoduyla çocukların parmak kaslarının gelişmesi, renkleri tanıması, objeleri tanıması ve Atamızı daha yakından boyama metoduyla tanıması, fikir edinmesi ve iz bırakmasını sağlıyoruz. Bu anlamda da kitaplarımızı ücretsiz dağıtıyoruz, hiçbir ticari beklenti mevcut değildir. Sadece öğrenci okuttuğumuz için makbuz karşılığında bağış kabul ediyoruz” diye konuştu.

10 bin kitap hedefi

Atatürk’ü çocuklara doğru şekilde öğretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yavuz, “Özellikle burada Atatürk öğretiliyor. İlk giriş katında yazdığım kitaplarla beraber diğer yazar arkadaşlarımızın kitapları var. Orta katta ise Atatürk’ümüzün kendisinin bizzat yazdığı kitaplar ve kendisi hakkında yazılmış en eski kitaplar var. Bu arada Atatürk kitaplarından yine toplamaya devam ediyoruz. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden kitaplarımızın olması ve gerçek bir Ataevi Kitap Müzesi olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Yavuz, kitap müze içerisinde çocuk boyama kitapları ve diğer kaynaklarla birlikte 5 bine yakın kitabın bulunduğunu, bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sinop Ataevi Kitap Müzesi’ni ziyaret eden Azime Beyazca, gezi sırasında çok duygulandığını belirterek, “Gerçekten böyle bir 3 katlı evin olması muhteşem. Gerçekten duygulandım, Atatürk’ün görmediğim resimleri eserleri var” dedi.