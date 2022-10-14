Aşçılar yöresel lezzetler için yarıştı

Sinop’ta düzenlenen ‘Yöresel Sinop Lezzetleri Sempozyumu’ ve etkinliklerinde belirlenen 3 farklı kategoride yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

‘Sinop Lezzetleri’ programı ikinci gününde birbirinden değişik hazırlanan tatlarla lezzetlendi. Öğrenciler Arası Yemek Yarışması, Geleneksel Sinop Lezzetleri ve Sinop Lezzetleri olmak üzere 3 farklı kategoride yarışan katılımcılar birincilik için hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı lezzetlerin hazırlandığı mutfaktan yöresel mantı, tirit, palamut dolması gibi yemeklerin dışında balıklı mantı, hamsili pizza gibi farklı lezzetler de üretildi.

Sinop Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Emrah Örgün, “Sinop lezzetlerinin tanınması, bilinmesi ve başka yerlerde tanıtılmasıyla ilgili yemek yarışması düzenledik. Sinop Lezzetleri sempozyumu düzenliyoruz. Bu yemek yarışması da bu sempozyumun bir parçasını oluşturuyor” dedi.

Hazırlıkların ardından jüri üyelerince hangi yiyeceğin kim tarafından yapıldığı bilinmemesi için kör tadım yapıldı. Ödül töreni öncesi tabakları inceleyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu öğrencilerden hazırladıkları yiyecekler hakkında bilgiler alarak tadına baktı.

Yarışma sonucunda Öğrenciler Arası Yemek kategorisi birincisi Berfin Çağlar, Geleneksel Sinop Lezzetleri kategorisinde birinci Yağmur Yaman ve Sinop Lezzetleri kategorisi birincisi ise Fatma Zehra Aydın seçilerek gram altın kazandılar.