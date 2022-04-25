Aranan şahıs, Sinop’a adım attığında jandarma ekiplerince yakaladı

Saklanmak için İstanbul’dan memleketi Sinop’a gelen ve hakkında 49 adet suç kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması bulunan bir kişinin İstanbul’dan saklanmak amacıyla Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sarıyer köyünde ikamet eden ailesinin yanına geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla şahıs, karayolu ile Sinop’a giriş yaptığı esnada Organize Sanayi Bölgesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 49 adet çeşitli suç kaydının bulunduğu ve ayrıca ‘şantaj’ suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.