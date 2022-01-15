Son Dakika
Aracıyla geri giderken plaja düşmekten son anda kurtuldu
Sinop’ta aracıyla geri giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, plaja düşmekten son anda kurtuldu.
SİNOP 15.01.2022, 08:48
Sinop’ta aracıyla geri giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, plaja düşmekten son anda kurtuldu.
Sinop Kumkapı mevkiinde gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada 57 AAS 559 plakalı araç sürücüsü Fikri Nallıoğlu, aracıyla geri geri giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kumkapı plajına düşmekten son anda kurtulan Nallıoğlu, araçtan inerek emniyet ekiplerine ve çekiciye haber verdi. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç, bulunduğu konumdan çıkarıldı.
Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.