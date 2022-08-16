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Aracın çarptığı çakal telef oldu

Sinop’ta aracın çarptığı çakal telef oldu.

SİNOP 16.08.2022, 12:50
Aracın çarptığı çakal telef oldu

Sinop’ta aracın çarptığı çakal telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sinop-Boyabat Yolu Sarıyer mevkisinde yola aniden çıkan çakala, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Sürücünün durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekiplerce telef olan çakal olay yerinden alındı.

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