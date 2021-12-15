Sinop’ta akılcı ilaç uygulamalarına en fazla katkıda bulunan hekimlere teşekkür belgesi verildi.

Akılcı ilaç uygulamalarına en fazla katkıda bulunan Uzman Hekimler Dr. Burhan Şendil, Dr. Nurdan Derya Karaçay, Dr. Ebru Aydoğan, Dr. Sezer Akbulut ve Dr. Güner Çinko ile Aile Hekimleri Dr. Feyzullah Yaman, Dr. Edip Mahmut Tezel, Dr. Yavuz Demir ve Dr. Şefik Attila Ünal’a çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akılcı ilaç uygulamalarında hekimlerin hastalarımıza doğru bir teşhis ile etkili, güvenli ve uygun bir tedavi tanımlaması halk sağlığı için önemli bir unsur oluşturmaktadır. Gereksiz antibiyotik ve gereksiz ilaç kullanımı, dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına ve bu dirençli mikroorganizma ile hasta olan birçok insanın da tedavi durumu ihtimalinin azalması hatta ölmesine neden olmaktadır. Bu sebeple tedavilerin daha uzun sürmesi çok daha fazla ilaç ve maliyeti yüksek seçeneklerin deneniyor olması ülke ekonomisine de ciddi bir yük getirmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı ilimizdeki akılcı ilaç ve özellikle akılcı antibiyotik uygulamalarındaki başarılı çalışmaları için saygıdeğer hekimlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.