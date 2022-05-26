Akgül: “Hayvancılık ve tarım alanında bir ilki gerçekleştirdik”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, “Sinop’ta yaptığımız iş birliği ve protokol kapsamında hayvancılık ve tarım alanında bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Sinop’ta Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi tanıtım toplantısı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya MEB Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, kamu kurum ve sektör temsilcileri ile paydaşlar katıldı.

Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, “Özellikle iş dünyasının ihtiyacı olan ara eleman yetiştirme noktasında her türlü projeye önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak, sonra Sinop Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

“İlk protokolü Sinop’ta gerçekleştirdik”

MEB Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, tüm Türkiye’yi dolaşarak Mesleki Eğitim Programı’nın faaliyetlerini anlatmayı amaçladıklarını ifade etti. Akgül, 52. sırada bulunan Sinop’ta bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sinop’ta yaptığımız iş birliği ve protokol kapsamında hayvancılık ve tarım alanında bir ilki gerçekleştirdik bakanlık olarak. Özellikle arıcılıkla başladı ama Tarım Bakanlığı’yla yaptığımız görüşmelerde, 34 alan 184 dal içerisinde bulunan ‘hayvancılık ve tarım alanı altındaki meslek dallarında’ 193 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bu alanlarla uğraşan vatandaşlarımızın yapmış oldukları işlerle ilgili vergiye tabir değiller. Onun için o anlamda da düzenleme gerçekleştirdik. Vatandaşımızın zamanında belki evini köyünü bırakarak şehre gittiğini, tekrar köye dönüşün başlaması için belki de bunun bir yol olduğunu düşünerek orada da bir düzenleme gerçekleştirdik ve bu anlamda da ilk protokolü Sinop’ta gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.