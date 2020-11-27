Sinop’ta hizmet veren bir tasarım atölyesi, eski ahşap ürünleri yepyeni bir dokunuşla geri dönüştürüyor.

Bu atölyede eski evden kalma bir kapıyı, dost sohbetlerine şahitlik etmiş bir masayı, köklerinden kopup yeni yaşamlara yuva olmaz diye bir kenara atılmış bir kütüğü, bir dal parçasını sıcacık anılara ortak olacak yepyeni dekoratif ürünler haline getiriyor.

3D modelleme ve proje alanında başarılı çalışmaları olan tasarımcı Erol Ergül, “Yenilikler, ancak onlar için yer açtığınızda hayatınıza girebilirler” dedi.

“Eski ahşap ürünler ilgi görüyor”

Atölyede ilginin en çok eski ahşap ürünlere olduğunu belirten Ergül, "Buradaki birçok ürünün hikayesi, yaşanmışlıkları var. Bunları nasıl revize ederiz, günlük hayatımızda hem görsel hem de işlevsel açıdan nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüp taşınıyoruz. işlevini yitirmiş, kullanılıp yıpranmış, doğada sadece bir atık olarak kalacak atmosferde belki de duman ve karbonmonoksit olarak hayatımıza geri gelecek bir şeyi fonksiyonel hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Zaten öylece bırakılmış bir malzeme gördüğüm zaman, o nesneye dair hemen zihnimde bir tasarım canlanıyor. Sadece var olanı yenileyip dönüştürmüyoruz. Kişiye özel tasarımlarımızla doğum günü, yıl dönümü, bebek hediyesi, içimden geldi sevdiklerimi mutlu edeyim diyenler için hediye verilenlerin gönlünü kazanacak ürün seçeneklerimizi de sunuyoruz müşterilerimize” diye konuştu.