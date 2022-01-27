Açtıkları yola mama bırakmayı ihmal etmiyorlar

Sinop’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmaları sırasında Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, açtıkları her bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama bırakmayı ihmal etmiyor.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sinop’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına bölgeyi temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri yetişiyor. Aralıklı olarak açılan bölgelere yem bırakan ekipler, “onları korumak bizim görevimiz” diye insanlığa hatırlatmada bulunuyor.

Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, konuyla ilgili özverili ve hassas davrandıklarını dile getirerek, “Görevimiz kar yağışında kapanan köy yollarını ulaşıma açmakla bitmez. Can dostlarımızı korumakla da mükellefiz. Onlar bu dünyada bizlere emanettir. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını unutmayalım” dedi.