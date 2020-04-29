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Aç ayı kovanlarını parçaladı

AÇ AYI KOVANLARINI PARÇALADI TÜRKELİ İLÇESİNDE KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN AÇ AYI, 3 ARI KOVANINI PARÇALADI.

Aç ayı kovanlarını parçaladı

AÇ AYI KOVANLARINI PARÇALADI TÜRKELİ İLÇESİNDE KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN AÇ AYI, 3 ARI KOVANINI PARÇALADI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:24
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Aç ayı kovanlarını parçaladı

Sinop’un Türkeli ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayı, 3 arı kovanını parçaladı.

Türkeli ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Yaldız’a ait Türkeli’nin Düzler Köyü Morza mevkisindeki bahçede yetiştirdiği 3 kovan, kış uykusundan uyanan ayının saldırısına uğradı. Arılarını kontrol etmek için bahçeye giden Yaldız, parçalanmış kovanlarla karşılaşınca şaşkına uğradı.

Aynı bölgede daha önce hiç ayı saldırısı ile karşılaşmadığına dikkat çeken Yaldız, "10 senedir bu bölgede arıcılık yapıyorum. İlk kez ayının arı kovanlarına saldırısıyla karşılaştım. Diğer arıcı arkadaşların bağı-bahçesi olanların dikkatli olmasında fayda var" dedi.

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